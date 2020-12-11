Новые правила охраны зубров вводятся в Беларуси с 1 января

С 1 января 2021 года в Беларуси вводятся в действие новые правила охраны и рационального использования зубров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 декабря 2020 года №708, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Правилами определены порядок и условия отнесения зубров к зубрам основного и резервного фондов, требования по их охране, порядок и условия их отлова из среды их обитания, а также добычи зубров резервного генофонда.

Постановлением также установлено, что книги учета зубров резервного генофонда, заведенные до вступления в силу данного документа, ведутся до их полного использования и хранятся в течение пяти лет со дня внесения последней записи об исключении зубров из книги учета зубров резервного генофонда.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.