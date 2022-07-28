Новые породы коров и роботизация доения. Как совершенствуется производство молока в Беларуси

О новых породах коров, роботизации доения и разработке кормов для скота на пресс-конференции рассказал первый заместитель генерального директора по научной работе Научно-практического центра НАН по животноводству Владимир Тимошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основное достижение института в области селекции - создание белорусской молочной голштинской породы коров. Ее численность составляет больше 1 млн, и 80% молока производится в республике именно этими коровами. Эта порода отличается от традиционно разводимой в Беларуси черно-пестрой в первую очередь тем, что это специализированная молочная порода. Потенциал продуктивности голштинской породы оценивается в 10-12 тыс. кг молока за лактацию, в то время как предел черно-пестрой породы - 8-9 тыс. кг молока. И главное, голштинская порода приспособлена к промышленным технологиям, по которым производится большая часть молока в республике. Кроме этой породы мы также работам над созданием белорусской породы красного специализированного молочного скота", - рассказал Владимир Тимошенко.

Говоря о производстве молока, эксперт уделил внимание и процессу роботизации доения. Так, на одной из ферм, включенной в состав НАН, используется роботизированная доильная установка "карусель" на 40 мест, где полностью все операции, связанные с доением, выполняются роботом, а человек лишь контролирует процесс.

Ученый отметил, что в процессе совершенствования технологических приемов важно обращать внимание как на обеспечение комфортных условий содержания животных, так и на снижение ручного труда человека за счет комплексной механизации таких технологических процессов, как кормление, управлением микроклиматом и другое. "Важно совершенствовать системы кормления, разрабатывать нормы, включать в него новые питательные средства, отходы производства продукции и местного минерального сырья. В перспективе это существенно повлияет на качество, себестоимость и конкурентоспособность получаемой продукции", - добавил Владимир Тимошенко.