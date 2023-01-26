Новые объекты на местных видах топлива введены в эксплуатацию в Могилевской области

В Могилевской области из предусмотренных Государственной программой «Энергосбережение» на 2021-2025 годы для обеспечения энергетической безопасности республики 15 энергоисточников (на местных топливно-энергетических ресурсах (МТЭР) тепловой мощностью 50,4 МВт) в 2022 году введены 3 современных теплоисточника с котельным оборудованием общей тепловой мощностью 8 МВт, сообщили в Департаменте по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации Беларуси.

Эти объекты построены Горецким УКП «Коммунальник» в агрогородке Овсянка (мощностью 2,5 МВт), Кировским УКП «Жилкомхоз» — в агрогородке Жиличи (2 МВт), Славгородским УКП «Жилкомхоз» — в Славгороде (3,5 МВт).

Построенные котельные помимо высокого уровня автоматизации управления технологическими процессами оснащены утилизаторами тепла дымовых газов, тепловая энергия от которых используется для подогрева воздуха, поступающего для поддержания процесса горения в топке и обратной сетевой воды перед входом в котел. Эксплуатация нового котельного оборудования на МТЭР в течение отопительного сезона текущего года позволит заместить потребление природного газа не менее чем на 2,5 млн. кубометров, что в денежном выражении составляет 1,059 млн. рублей.

По материалам mogilevnews