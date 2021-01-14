Новые меры административной ответственности заработают в Беларуси 1 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, которые ранее обсуждались и были поддержаны парламентариями. Об этом сообщили в Администрации Президента Беларуси.

Изменения в законодательство были подготовлены по поручению Президента Беларуси, новеллы прошли широкое общественное обсуждение, к их разработке были привлечены многочисленные эксперты – работала межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя Главы Администрации Президента Ольги Чуприс.

"Вводятся такие меры, как предупреждение, устное замечание и профилактические меры в отношении несовершеннолетних. Происходит градация административных правонарушений на три категории: административные проступки, значительные и грубые административные правонарушения. Таким образом, вводится такой порядок, при котором возможно освобождение от административной ответственности лица, которое совершило административный проступок, и ему будет объявляться предупреждение, которое уже не будет являться административным взысканием", – ранее пояснял директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

Из административного кодекса исключаются 110 ныне действующих норм. В 230 составах корректируются санкции в сторону их уменьшения. Таким образом, административное законодательство, учитывая сложившиеся правовые отношения в сфере административной ответственности, будет соответствовать запросам населения на предупреждение прежде всего административных правонарушений и их профилактику.

В частности, в документе предусмотрена ответственность за использование запрещенной символики. Так за флаг на балконе, например, штраф:

до 580 BYN для физлиц;

до 1740 BYN для юрлиц.

Ожидается, что новые кодексы будут введены в действие с 1 марта 2021 года.