Новые дороги, смена организации движения: ГАИ Могилевской области о планах на 2023 год

Новые дороги, смена организации движения, установка оборудования для фиксации средней скорости - начальник УГАИ УВД Могилевского облисполкома Виктор Ротченков во время итоговой пресс-конференции рассказал о планах на 2023 год.

"В этом году у нас запланированы большие работы в городе: будет проводиться капитальный ремонт и ремонт ряда улиц города, продолжится строительство дороги-дублера. Начнется строительство новой улицы, которая соединит улицы Космонавтов и Королева. По проекту здесь будут сформированы перекрестки с кольцевым движением. До конца года дорожные службы должны приступить к капитальному ремонту и модернизации дороги в направлении Черикова. Во всех этих проектах Госавтоинспекция принимает активное участие - мы разрабатываем, согласовываем схемы движения, - рассказал он. - Это кропотливая работа, в которой важно учесть все пожелания жителей Могилева, сделать дороги максимально безопасными и комфортными".

Кроме этого, в городе продолжатся работы по реорганизации движения, в частности на крупных перекрестках областного центра. "На перекрестке проспект Пушкинский - улица Гагарина пройдет капитальный ремонт с последующей схемой движения транспорта. Приведут в порядок участок от улицы Гагарина до бульвара Непокоренных. Кроме этого, изменится схема движения по бульвару Непокоренных, - рассказал Виктор Ротченков. - Ряд перекрестков города дополнится отдельно выделенной полосой для поворота налево. Будут продолжаться и не видимые жителям города работы: регулирование светофоров с учетом загруженности дороги в разное время суток. Это нужно для того, чтобы было комфортно перемещаться по городу как водителям, так и пешеходам".

Продолжатся работы по установке стационарного оборудования для фиксации средней скорости автотранспорта. "В прошлом году мы сформировали и оборудовали пять участков контроля средней скорости. Они работают в населенных пунктах области, через которые идут республиканские дороги. В этом году такие системы оборудуют еще в двух местах: населенном пункте Евдокимовичи Шкловского района и по трассе М-15 между Минским и Шкловским направлением, - рассказал Виктор Ротченков. - В регионе продолжатся работы по установке стационарных датчиков контроля скорости. Большая часть такого оборудования разместится на автодороге Минск-Гомель, там, где она проходит через Могилевскую область".

По материалам belta.by.