Новую машину для внесения жидких органических удобрений разработали на «Бобруйскагромаше»

На предприятии «Бобруйскагромаш» разработали очередную новинку — машину для внесения жидких органических удобрений МЖУ-22 грузоподъемностью 22,5 тонн с функцией перемешивания удобрений и автоматической заправочной штангой.

При сопоставимых с классической моделью МЖУ-20 производительностью и ценой, новая машина имеет ряд преимуществ: увеличенный объем цистерны, поворотную заднюю ось, улучшенную проходимость за счет широкопрофильных шин низкого давления. На машине установлен также погружной насос производительностью 5000 л/мин,в цистерне имеется люк для ее осмотра и очистки, люк технологический и воронка для гравитационной загрузки цистерны автономными средствами.

Серийное производство машины начнется с февраля текущего года.

По материалам mogilevnews.by.