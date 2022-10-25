Новую машину для внесения твердых органических удобрений разработали на «Бобруйскагромаше»

Новую машину для внесения твердых органических удобрений разработали и запустили в производство на ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». Об этом сообщили на предприятии.

Сегодня на очереди отгрузка партии снегоуборочных машин МСУ-250 производства «Бобруйскагромаш» в Скандинавские страны.

МСУ-250 предназначена для уборки дорог и тротуаров с асфальтным (бетонным) покрытием от снега.

Снегоуборочная машина оснащена двусторонним износостойким ножом с плоской и зубчатой сторонами, который захватывает снег на 2,5 метра.

Направление выброса снега регулируется – возможен выброс вправо, влево и в обе стороны. Поэтому уборка снега будет не только эффективной, но и эффектной.

МСУ-250 устанавливается на заднюю навеску трактора класса 1,4/2,0.

Снегоуборщик МСУ-250 значительно сократит затраты сил и времени на уборку необходимой площади.