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Новую снегоуборочную машину представило предприятие «Бобруйскагромаш»

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Новую снегоуборочную машину представило предприятие «Бобруйскагромаш»

Актуальную на зимний период новинку разработали бобруйские машиностроители. Предприятие «Бобруйскагромаш» представило снегоуборочную машину МСУ-250  для уборки от снега дорог и тротуаров с асфальтным (бетонным) покрытием.

Как сообщили на предприятии, она оснащена двусторонним износостойким ножом с плоской и зубчатой сторонами, который захватывает снег на 2,5 метра. Направление выброса снега регулируется – возможен выброс вправо, влево и в обе стороны.

Устанавливается агрегат на заднюю навеску трактора класса 1,4/2,0. Новинка поможет коммунальщикам значительно сократить время для уборки транспортных коммуникаций и пешеходных дорожек от снежных осадков.

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