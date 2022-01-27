Новую снегоуборочную машину представило предприятие «Бобруйскагромаш»
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Актуальную на зимний период новинку разработали бобруйские машиностроители. Предприятие «Бобруйскагромаш» представило снегоуборочную машину МСУ-250 для уборки от снега дорог и тротуаров с асфальтным (бетонным) покрытием.
Как сообщили на предприятии, она оснащена двусторонним износостойким ножом с плоской и зубчатой сторонами, который захватывает снег на 2,5 метра. Направление выброса снега регулируется – возможен выброс вправо, влево и в обе стороны.
Устанавливается агрегат на заднюю навеску трактора класса 1,4/2,0. Новинка поможет коммунальщикам значительно сократить время для уборки транспортных коммуникаций и пешеходных дорожек от снежных осадков.
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