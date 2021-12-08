Новшества в оплате больничных и нюансы пенсионного страхования: что изменится в 2022 году

В следующем году в Беларуси вступят в силу новшества в части индивидуального персонифицированного учета застрахованных лиц, оплаты больничных. Соответствующее постановление Совета Министров №694 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь" принято 4 декабря, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Этим документом нормативные правовые акты правительства приводятся в соответствие с законом "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь".

Постановлением также закрепляются некоторые положения.

Так, в рамках добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии вносятся изменения в правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования.

"В частности, за вновь принятых работников, пожелавших участвовать в добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии, для работодателей установлен срок подачи документов персонифицированного учета по форме ПУ-2 (прием на работу) в течение 5 дней. При этом срок подачи документов на увольнение остался прежним", - уточнили в Минтруда и соцзащиты.

Также разработана форма пенсионного удостоверения, которая предусматривает его выдачу получателям досрочной профессиональной пенсии.

И вносятся изменения в "Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам".

А именно: право на пособие по временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, предоставляется всем гражданам, работающим по трудовым договорам, независимо от факта перечисления обязательных страховых взносов на социальное страхование до наступления случая временной нетрудоспособности (беременности и родам). То есть больничный должен быть оплачен в любом случае.

Установлен минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам (50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала), который выплачивается при выявлении факта умышленного завышения работодателем суммы пособия. Ранее в таких случаях пособие за счет средств государственного социального страхования не выплачивалось вовсе.

Постановление вступает в силу с 21 января 2022 года, за исключением норм, регулирующих указ Президента "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии", которые вступают с 1 октября 2022 года.