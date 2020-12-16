Новогоднюю атмосферу в городе создают организации, предприятия и учреждения. Фотопрогулка
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Фотографии: Виктор Чабан
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