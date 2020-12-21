Новогодний отчетный концерт прошел в центре досуга и творчества

20 декабря в УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» прошёл новогодний отчётный концерт танцевальных студий «Dance time» и «Лаборатория танца».

В нашем Центре в канун Нового года и Рождества дорогих мам и пап, бабушек и дедушек на чудесный праздник танца и радости, пригласили поздравить самые любимые и дорогие – их дети, участники танцевальных студий «Лаборатория танца» и «Dance time».

На протяжении всего вечера ребята удивляли, радовали, восхищали своим талантом, заряжая всех присутствующих теплом своего маленького сердечка, открывая нараспашку свою душу, даря положительные эмоции.

В ответ, директор учреждения Ирина Александровна, поблагодарила родителей, поздравила руководителя Радевич А.Н. и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручила детворе сладкие подарки, а также пригласила всех на сказочное представление.

Все покидали наш Центр в хорошем настроении и благодарили нас за организацию праздника и красочное оформление фойе, где каждый смог устроить фотосессию.

Зима – это чудесное время года, когда дома пахнет мандаринами, все сверкает огоньками, под ёлкой лежат подарки, а дети смотрят в окошко, которое украсил Дед Мороз красивыми зимними узорами.

Коллектив нашего Центра поздравляет всех со светлыми праздниками, и говорим Вам Добро пожаловать в сказку.

Мартынова Евгения,

методист УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»