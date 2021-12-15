Новогодний корпоратив близко. Несколько советов на все случаи жизни

Год заканчивается, наступают праздники и у многих неизменный ритуал проводов старого года – участие в корпоративе. Тут важно не только собраться и прийти «в образе», но и постараться из этого образа не выпасть.

Стойте: дадим несколько советов, которые сделают сам праздник, а также вечер и утро после максимально комфортным. Не благодарите.

Расправьте кровать заранее

Не всегда с праздников мы приходим в том самом состоянии, чтобы доставать одеяло или взбивать подушки. Но если в 18 лет можно спать хоть сидя и наутро иметь свежий цвет лица – в более серьезном возрасте последствия бурной ночи на новогоднем корпоративе гораздо легче перенесутся (и меньше будут видны окружающим), если спать в горизонтальном положении.

Возьмите по минимуму наличных

Если вы еще не истратили все деньги на подарки, есть большой риск остаться и без того, и без другого. Немерянное количество людей теряет на новогодних корпоративах деньги и кредитки. В праздник мы обычно беспечны, и риск остаться без средств к существованию возрастает в разы. Развлечений в новогодние праздники предостаточно – вряд ли вы хотите бегать по банкам для восстановления всех карт. Возьмите столько, чтобы хватило на такси — и не больше.

Возьмите на праздник удобную обувь

Дед Мороз подарил новые туфельки? Здорово, но где гарантия, что ноги привыкнут к ним за один вечер? Если не хочется сидеть на диване и отказывать коллегам в танцах, возьмите пару, в которой удобно плясать. К тому моменту, когда люди выходят на танцпол новогоднего корпоратива, им обычно уже все равно, что там и с чем у кого сочетается. Потому никто к вам не придерется.

Примите перед застольем энтеросгель или мезим

Да не считаем мы вас пенсионером. Но, приняв пару таблеток мезима, вы избавитесь от расстройства пищеварения (кто сидел на жесткой диете две недели до?), а энтеросгель будет впитывать токсины, сам алкоголь и продукты его метаболизма. Впрочем, только лишь на чудо-таблетки не надейтесь: будете запивать шампанское пивом — не поможет даже ведро сорбента.

Сотрите из телефона номера бывших

Не хочется наутро после новогоднего корпоратива с ужасом смотреть в журнал исходящих звонков? Перечитывать сообщения, сгорая от стыда? Удалите из телефонной книжки все нежелательные номера. Даже если захочется пожелать бывшим счастья в новом году (ну или наоборот – всяческого несчастья) – не получится.

Если помните номера наизусть (все, включая рабочий), доверьте дело гаджетам – пусть заблокируют возможность дозвона на определенное время.