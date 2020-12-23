“Новогодний экспресс” начнет курсировать по Детской железной дороге с 24 декабря

Поезд "Новогодний экспресс", управляемый юными железнодорожниками, 24 декабря отправится в первый рейс по Детской железной дороге им. К.С.Заслонова, сообщили в пресс-центре БЖД.

Поезд будет курсировать в дни зимних каникул, рождественских и новогодних праздников с 24 декабря 2020 года по 7 января 2021 года включительно.

24 декабря поезд сделает два рейса в 12.40 и 16.00.

25, 26, 27 декабря 2020 года и 2, 3 и 7 января 2021 года можно будет совершить путешествие на "Новогоднем экспрессе" в 11.00, 12.40, 14.20 и 16.00.

31 декабря 2020 года поезд отправится со станции Заслоново в 11.00, 12.40 и 14.20, а 1 января 2021 года - в 12.40, 14.20 и 16.00.

Сопровождать гостей в поезде будут герои полюбившихся сказок. На станции Сосновый Бор ребят и их родителей ждет встреча с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами во время театрализованного представления "В снежном царстве, в морозном государстве", подготовленного Детской железной дорогой совместно с Минским Дворцом культуры и спорта железнодорожников, и еще много различных приятных сюрпризов.

27 декабря в день рождения Белорусской железной дороги для юных пассажиров "Новогоднего экспресса" проведут познавательную викторину, посвященную истории белорусской магистрали. В ней смогут принять участие все желающие.

Для сохранения здоровья юных пассажиров, профилактики распространения вирусных инфекций, а также создания комфортных условий проезда в поезде предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции. Кроме того, в течение дня будет проводиться санитарная обработка подвижного состава.

Пресс-центр призывает посетителей Детской железной дороги обязательно соблюдать масочный режим. Продажа масок будет организована на вокзале станции Заслоново.

Билеты реализуются через интернет-сервис ByCard, а также в кассе на вокзале станции Заслоново Детской железной дороги (пр. Независимости, 86).

Подробную информацию о работе Детской железной дороги можно получить по телефону в Минске 237-65-75, 270-18-75 или на сайте Минского отделения БЖД.