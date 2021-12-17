Новогодний бал в Бобруйске уже сегодня. Наряды и развлечения прошлого с оттенком настоящего

Классические танцы, стилизованные наряды и праздничные сюрпризы - в Бобруйске 17 декабря пройдет традиционный новогодний бал. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.

Мероприятие состоится в центре дополнительного образования детей и молодежи и станет частью республиканской благотворительной акции "Наши дети". Участие в новогоднем балу примут 34 пары - учащиеся 10-11-х классов городских учреждений образования. Это ребята, которые добились значительных успехов и высоких результатов в учебе, спорте и творчестве. Среди них - победители олимпиад, многочисленных конкурсов и соревнований, мастера и кандидаты в мастера спорта. В числе приглашенных - представители исполнительной власти и общественных организаций. Зрителями станут родители танцоров.

Все присутствующие на балу - и гости, и танцевальные пары - должны соблюсти строгий дресс-код. Дамы наряжаются в вечерние платья в пол пастельных тонов, надевают изысканные украшения, делают классические прически и соответствующий макияж. В свою очередь мужчины должны олицетворять сдержанность и элегантность, их внешний вид - белая рубашка, строгий костюм и учтивая улыбка.

Пары будут танцевать полонез и польку знакомств, кружиться в ритме вальса, исполнять падепатинер или историко-бытовой танец "Конькобежцы". Для того чтобы все реверансы и танцевальные па выглядели безупречно, а исполнители чувствовали себя уверенно, подготовка к новогоднему балу стартовала более чем за 2 месяца до его проведения. Старшеклассники начинали с двух репетиций в неделю, а уже непосредственно перед самим значимым событием их количество увеличилось до трех.

На балу ребята поучаствуют в классических бальных играх и полностью погрузятся в атмосферу салонных развлечений молодежи прошлых веков. К празднику также присоединятся любимые всеми сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка. Они предложат испытать ловкость и смекалку в веселых новогодних забавах и хорошо провести время. Молодых людей ожидают подарки от председателя Бобруйского городского исполнительного комитета и приятные сюрпризы. По словам организаторов, на балу будет воссоздан неповторимый и волшебный дух праздника, который надолго останется в памяти всех участников.

"Мы полностью отразим традиции минувших дней и постараемся максимально точно передать атмосферу классического дворянского бала, - поделилась Елена Лисица. - Особое настроение приглашенные почувствуют сразу, как только переступят порог бального зала: помещение будет красиво украшено и ярко освещено, а его центральной доминантой станет новогодняя елка. Также в нашем бальном пространстве будет организована работа трех салонов, каждый из которых стилизуют по временному периоду. Так, гости и участники мероприятия побывают сразу в трех эпохах - XVI-XVII, XVIII-XIX и XX-XXI столетиях".

По словам Елены Лисицы, новогодний бал организован уже в третий раз: "Из года в год это захватывающее и необычное мероприятие проходит для нас как будто впервые - с совершенно новыми эмоциями и впечатлениями. Все живут этим днем: ждут праздника, танцев и новогоднего веселья".

По словам начальника управления по образованию, новогодними и рождественскими мероприятиями будут охвачены учащиеся всех учреждений образования Бобруйска. Во время проведения республиканской благотворительной акции "Наши дети" особое внимание традиционно уделят ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В этот период дополнительным теплом и заботой будут окружены дети, оставшиеся без попечения родителей и с особенностями психофизического развития, сироты и дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Помимо новогоднего бала в программу благотворительной республиканской акции войдет праздничное мероприятие в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Бобруйска, которое состоится 23 декабря. Одним из самых масштабных и ожидаемых станет городской новогодний благотворительный праздник. Он состоится 29 декабря в бобруйском Дворце искусств и соберет порядка 700 юных горожан. Ребята увидят музыкальную сказку "Новогоднее приключение Аладдина" и получат праздничные подарки.

Масштабная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. В Могилевской области ее участниками станут почти 150 тыс. юных жителей региона, по всей Беларуси - около 1 млн.