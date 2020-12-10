Новогодний бал для одаренных детей пройдет в Бобруйске 12 декабря

Новогодний городской бал для детей, добившихся высоких результатов в учебе, творчестве и спорте, пройдет в Бобруйске 12 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.

Участниками новогоднего бала станут около 130 детей. "Все они - победители различных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Поздравить ребят придут представители горисполкома и депутаты. С наступающими новогодними и рождественскими праздниками всех присутствующих поздравят Дед Мороз и Снегурочка", - рассказала Елена Лисица.

Как в лучших традициях настоящих балов, девушки будут в вечерних и бальных платьях, а ребята - в костюмах. Они будут танцевать венский вальс, полонез и другие классические танцы. После этого ребят будет ждать детская новогодняя дискотека.

Все участники новогоднего мероприятия получат подарки.