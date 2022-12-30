Новогодние праздники: безопасность на первом месте
11 0
В преддверии новогодних и рождественских праздников журналисты телеканала "Бобруйск 360" поговорили с заместителем начальника УВД Бобруйского горисполкома - начальником милиции общественной безопасности подполковником милиции Антоном Ковалем.
Во время встречи обсуждались различные актуальные темы, но в первую очередь - обеспечение безопасности во время проведения новогодних мероприятий.
Подробнее смотрите в сюжете:
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Осторожнее с ЛВЖ!
-
Новогодние праздники: безопасность на первом месте
-
Новый год – это период особого внимания спасателей
-
ГАИ напоминает о повышенных мерах безопасности в непогоду
-
Негативные последствия выплаты заработной платы «в конвертах»