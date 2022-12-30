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Профилактика

Новогодние праздники: безопасность на первом месте

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Новогодние праздники: безопасность на первом месте

В преддверии новогодних и рождественских праздников журналисты телеканала "Бобруйск 360" поговорили с заместителем начальника УВД Бобруйского горисполкома - начальником милиции общественной безопасности подполковником милиции Антоном Ковалем.

Во время встречи обсуждались различные актуальные темы, но в первую очередь - обеспечение безопасности во время проведения новогодних мероприятий.

Подробнее смотрите в сюжете:

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