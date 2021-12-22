Новогодние массовые катания начинаются в Бобруйске
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- 24 декабря 21.00
- 25 декабря 19.00
- 26 декабря 16.00
Стоимость билетов: 7.00 р., прокат коньков: 3.65 р.
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