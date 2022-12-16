Новогодние игры за праздничным столом

Новый год…Даже от названия этого праздника веет невероятной свежестью и волшебством, ведь с этим праздником мы связываем новые надежды, строим новые планы, ждем новых подарков и незабываемых встреч. А потому многие новогодние развлечения напрямую связаны с этими ожиданиями, с гаданиями и бесконечными пожеланиями друг другу всего самого наилучшего в новом году.

Новогодние игры за столом, представленные здесь, помогут окунуться в эту волшебную атмосферу.

Игра за столом "На следующий год я…"

За праздничным столом можно устроить аукцион: кто последний из гостей придумает рифму к фразе: «На следующий год я обещаю…» – получает приз. При этом важна не правдивость, а скорость придумывания, первое, что приходит в голову. Например,

«На следующий год я обещаю –

Много деток нарожаю».

На следующий год я обещаю –

На Канары я слетаю» и т.п.

Можно ужесточить условия игры: пусть сидящие за столом гости придумывают по очереди (на «раз, два, три») не успел, выбывает из игры, победителем становится тот, у кого самая богатая фантазия и самая быстрая реакция – он и получает приз.

Если условия застолья позволяют, то в основу этой игры можно положить предсказания. Например, каждый получает по три бумажки, на которых пишет свое пожелание или мечту, затем все бумажки собираются в шляпу, перемешиваются, а что кто вытянет, то и исполнится.

Раздача подарков за новогодним столом "Беспроигрышная лотерея"

Каждый гость вытягивает (или получает за участие в играх и конкурсах) лотерейный билет с определенным номером, каждый номер – это определенный приз.

Примерный список призов:

Вам достался в кустах рояль – новогодний календарь. Удивили вы весь мир – получите сувенир. А вам похмельное чудо и диво – бутылочка классного пива. А вам то, что любят взрослые и детки, конечно же, сладкие конфетки. А вам досталась колючая милочка, зато полезная в хозяйстве вилочка. А с этим призом вы точно не пропадете, носите с собой и всегда сытым уйдете (дарят ложку). Получите место для заначки и полезную вещь в придачу (чулки или носки). Нас почаще вспоминай, на чаек нас приглашай (пачка чая). Подарит острые ощущения и пригодится без сомнения (баночка горчицы). Будете всех краше с этим призом нашим (что-то из косметики). Грусть и уныние уйдут прочь, вот вам забава на всю ночь (соска). Даже если что-то не ладится и не клеится, вам точно есть на что надеяться (тюбик клея). Вам достался главный приз – получи и распишись (любой приз). В любом застолье полезные и важные – салфеточки бумажные. Три что хочешь – не жалко, ведь у тебя новая мочалка. Помогут решить вопрос с укладкою ваших волос (бигуди или шпильки). Позавидует «Монтана» такому изделию для стройного стана (семейные трусы). Чисти зубы часто – улыбка будет классной (зубная паста). Чтоб сохранили вы прическу, мы подарим вам расческу. Мы, друзья, скрывать не станем – нынче мода на хрусталь, люстру вам сегодня дарим производства «Монреаль» (лампочка). Вам достался цветок роза, который не вянет от жары и от мороза (открытка с цветком). Поможет вам в любую погоду подаренный сегодня символ года (магнитик или сувенир). Конечно, выиграть неплохо ковер персидский или дом. Но вас фортуна наградила самопишущим пером (авторучка). Вам достался гаджет древний – объем памяти безмерный (блокнот или записная книжка). Общий тост "Новогодний алфавит"

Чтобы внести игривые нотки в провозглашение тостов, тамада в самый разгар новогоднего торжества может, например, засомневаться, что развеселившиеся гости помнят алфавит. Затем предлагает всем наполнить бокалы и по очереди произнести тост за Новый год, первый на букву «А», типа: «Ах, какая сказочная ночь! Предлагаю выпить за то, чтобы она никогда не кончалась!». Второй человек начинает свой тост соответственно на букву «Б» и так далее.

Самое интересное, когда дело дойдет до «Й» или «Ы». Здесь ведущий может подсказать, что можно начать с восклицания: «Йых! Как хорошо!» или «Ыж ты, какие дамы тут у нас собрались!» и тому подобное.

Конечно, буквы, не обозначающие звуки, пропускаются. Шуточную медаль получает гость, чей тост-поздравление особенно понравился публике.

Манок на танцы "И юноши, и девушки все очень хороши"

Эта застольная игра может служить веселым развлечением и манком на новогоднюю перетанцовку. Ведущий объявляет, что существует новогодняя примета о том, что кто весело встречает Новый год, много танцует, может «отвертеться» от всех проблем и оставить их в прошлом, затем предлагает провести небольшую разминку. Как только прозвучит слово «юноши», все молодые люди быстро встают и крутятся вокруг своей оси, и вновь садятся, а при слове «девушки» вертятся, соответственно, девушки. И так – на каждое услышанное слово «юноша» и «девушка». Готовы, начали.

В Новый год в нашей стране все дарят подарки, и от веселья и любви всем становится жарко. Юноши часто дарят Девушкам цветы, чтобы сбылись у них все мечты. А Девушки их целуют в ответ и говорят, что лучше их на свете нет. Девушки за Юношей бокалы поднимают, радости, здоровья Юношам желают. Юноши, конечно, от них не отстают, для Девушек сегодня танцуют и поют. Собравшиеся Девушки, ну очень хороши. И Юноши с такими – станцуют от души.

Активация зала "Новогодние колокола"

Ведущий. В Центральной Америке, как только часы пробьют полночь, начинают оглушительно звонить все сирены и колокола. Перед окончательным подведением итогов настало время устроить оглушительный новогодний колокольный звон.

(Ведущий подходит к 1-му сектору.)

Вы будете исполнять партию большого колокола, звонить желательно низко, гулко и медленно: "Бу-у-ум! Бу-у-ум!". Репетируем…

(Ведущий подходит ко 2-му сектору.)

У вас партия среднего колокола, ваш звук более выше и короче: "Бим-бом! Бим-бом!". Пробуем…

(Ведущий подходит к 3-му сектору.)

Ваша партия – партия малого колокола, звук еще выше и чаще: "Бам! Бам! Бам! Бам!". Итак…

(Ведущий подходит к 4 сектору.)

Вам же досталась партия колокольчиков, звук самый высокий и самый частый: "Ля-ля! Ля-ля! Ля-ля! Ля-ля!". Изобразите…

Итак, внимание! Начинает звучать большой колокол… Вступает средний… Подключается малый колокол… И вливаются звонкие колокольчики…

Каждый сектор исполняет свою партию – это и есть колокольный звон.

Вариант 2. Салют Деду Морозу

Такую же игру на активизацию зала можно организовать перед приходом Деда Мороза и Снегурочки, предлагая устроить в их честь салют. Для этого ведущий делит зал на три команды, первая при появлении Деда Мороза дружно кричит: «Ура!», вторая громко аплодирует, а третья топает ногами. Любая игра или новогодняя застольная кричалка в честь Деда Мороза или с ним – будет очень кстати.

Игра за столом "В новый год без долгов"

Подводка к игре примерно такая: «Каждый знает примету: чтобы жить весь следующий год без долгов – надо расплатиться с ними в старом году. Предлагаю для тех, кто не успел еще это сделать, провести ритуал. Вот у меня волшебный ларец (показывает копилку или шкатулку). Каждый желающий расстаться со своими кредиторами раз и навсегда может бросить в нее любую сумму, при этом внутренне нужно очень сильно и искренне пожелать себе богатства и процветания. И помните: чем вы щедрее в деле возврата долгов, тем благосклоннее к вам будет наступающий Новый год!».

Затем «ларец» идет по кругу под песню «Money, Money». Когда все желающие вернуть долги «пополнят казну» и копилка вернется к ведущему, можно устроить аукцион, сказав, что один из гостей станет богаче прямо сейчас, это будет тот, кто точнее всех угадает набранную сумму. Пусть специальные люди запишут все выдвинутые версии вместе с именами «предсказателей». Затем, сообща народ должен выбрать «банкира», который «разобьет» копилку и добросовестно подсчитает, сколько же в ней на самом деле денег, и вручит ее победителю (допускаются расхождения в пять-десять рублей).

Игра "Волшебный мешок с предсказаниями"

Эта новогодняя игра за столом подойдет как для корпоративов, так и для семейных праздников. Для нее понадобится много мелких призов, каждому из которых заранее будет «присвоено» то или иное символическое значение.

На корпоративной вечеринке подводка к игре может выглядеть, как прогноз о том, что ждет эту организацию на следующий год. Для этого начальник (или любой выбранный гость) из мешка вытягивает любые три одинаково упакованных предмета. Разворачивает, показывает всем предмет и читает вложенную в подарок записку с прогнозом.

Детский пистолет – предстоит борьба с конкурентами.

Хлопушка – год принесет много ярких и неожиданных сюрпризов.

Денежная купюра – год будет прибыльным, всех ждет повышение зарплаты.

Чекушка с водкой – год будет полон веселья и праздничных событий.

Медалька – компания выйдет в лидеры и станет самой-самой в своей области.

Для небольшой компании это можно сделать розыгрышем призов: каждый вытягивает себе приз с предсказаниями на предстоящий год.

Зарядка за новогодним столом

Замечательно оживляют атмосферу за праздничным столом разного рода шуточные зарядки. Например, после банкетной паузы ведущий может провести такую забаву, которая помогает установить за столом более тесный контакт и станет необычной подводкой к тосту, поэтому ведущий предлагает наполнить бокалы и немного поиграть. Все слова принадлежат ведущему.

Поели? Погладим свой живот, улыбнёмся в полный рот.

Соседа справа подтолкнём, соседу слева подмигнём.

Продолжим же забаву – чокнемся с соседом справа!

Рюмка, чтоб не запотела, – чокнемся с соседом слева.

И с соседом супротив – поддержать чтоб коллектив!

Дружно крикнем – "Поздравляем!" – и скорее выпиваем!

Игра за столом "Еще раз про подарки"

Хорошим вариантом вручения презента и игры за новогодним столом станет мешок или коробка с презентами или шуточными подарочками для каждого гостя. Коробка идет по кругу – от гостя к гостю. Первый поворачивается к своему соседу и говорит: «Я давно хотел подарить тебе, но…» – (у каждого своя версия, почему не подарил, например, стеснялся, не хватило денег, не знал, где тебя найти и т.п.) и только потом достает наугад из коробки предмет и протягивает соседу со словами: «вот это!». Из этого можно сделать забаву, приготовив неожиданные или прикольные подарки, или просто приятный момент получения подарка и общения с соседями по застолью. Вариант 2. «Вот моя корзина…»

Хотя позабавит и воображаемая раздача подарков. Крайний гость поворачивается к своему соседу и, сложив руки лодочкой (как в детской игре), протягивает «презент» соседу, при этом спрашивает у него: «Вот моя корзина, в ней лежит….» и тот должен в рифму придумать слово (малина, картина, Коломбина и т.п.). Реальность происходящего не важна, говорить надо первое, что придет в голову. Кто не придумает – выбывает. Оставшиеся игроки получают реальные призы.

Новогодняя застольная игра «Гороскоп».

Участникам раздаются слова и 12 масок животных – 12 символов года.

Ведущий читает текст. Тот, кого он называет, произносит свою фразу.

Действующие лица и реплики:

Мышь: "Со мной не пошалишь!".

Бык: "Предупреждаю, я качок!"

Тигр: "Никаких больше игр!".

Кролик: "Я не алкоголик".

Дракон: "Моё слово – закон!".

Змея: "Ну, конечно, это я!".

Лошадь: "Жаркой будет схватка!".

Коза: «Все, конечно же, за!».

Обезьяна: "Я уж точно без изъяна".

Петух: "Ух, кричу я во весь дух!".

Собака: "Здесь скоро будет драка".

Свинья: "Чуть что – сразу я!".

Зрители хором кричат: "Поздравляем".

Есть японское поверье –

Сказка, проще говоря:

Собрались однажды звери

Выбирать себе царя.

Прибежала МЫШЬ...

Прилетел ДРАКОН...

Явилась и КОЗА...

Примчалась СОБАКА...

Приползла ЗМЕЯ…

Прибежал ПЕТУХ...

Пришла СВИНЬЯ...

Прискакала ЛОШАДКА...

Припрыгал ТИГР...

Приплелся БЫЧОК...

Примчался КРОЛИК...

Принеслась ОБЕЗЬЯНА...

Собрались под Новый год,

Когда "ПОЗДРАВЛЯЕМ " (все гости) – кричал весь народ.

Стали выть, мяукать, лаять,

Спор и крики до зари –

Все хотят друг другом править,

Все хотят попасть в цари.

Сообщила МЫШЬ...

Истерично крикнул КРОЛИК...

Возмутилась ОБЕЗЬЯНА...

Утверждала ЗМЕЯ...

Предупредила всех СОБАКА...

Разъярился БЫЧОК...

Орал всем ДРАКОН...

Кукарекал ПЕТУХ...

Нагнула рога КОЗА...

Зарычал грозно ТИГР...

Испугалась СВИНЬЯ...

Взбрыкнула ЛОШАДКА...

Подрались под Новый год,

Когда "ПОЗДРАВЛЯЕМ" (все гости) – кричал весь народ!

Но с небес на это строго

Посмотрел Японский бог

И сказал: "Пора, ей богу,

Прекратить переполох!

У каждого будет свой Новый год,

Когда "ПОЗДРАВЛЯЕМ" (все гости) – им крикнет народ! "

"Что я сделаю с подарком!?"

В этой застольной игре можно также использовать идею волшебного мешка с подарками. У ведущего на подносе карточки, где написаны варианты того, что можно сделать с полученным подарком. Каждый гость вытягивает карточку, зачитывает, затем наугад достает из мешка подарок и, при желании, изображает предсказанное с ним действие. Эта забава хороша в качестве игры за столом на домашних праздниках.

Список недорогих мелочей, которые можно взять в качестве подарочков от Деда Мороза: коробок спичек, шарик, жвачка, теннисный мяч, зажигалка, чупа-чупс, диск, кисточка, карандаш, очки, переходник, пакет, переводные картинки, скрепки, пакет чая, календарик, блокнот, открытка, пакет кофе, ластик, волчок, точилка, бантик, магнит, ручка, наперсток, игрушка, колокольчик, медалька и т.п.

Карточки с вариантами ответов: Что я буду делать со своим подарком?

Я это расцелую.

Буду этим носик пудрить.

Сразу съем с удовольствием.

Это станет моим талисманом.

Надую и буду любоваться.

Я поделюсь этим с друзьями.

Буду этим от поклонников отбиваться.

Буду этим волосы расчесывать.

Этому подарку я буду молиться.

Я буду пользоваться им вместо ложки.

Буду этим размахивать как флагом.

Я сделаю из этого бусы.

Я буду облизывать это и чмокать.

Я буду нюхать это весь вечер.

Я поделюсь этим с любимым человеком.

Я буду писать этим письма.

Я приклею это на лоб, пусть все завидуют.

Я воткну это в уши и буду самым-самым.

Я этим буду гладить руки соседа.

Я буду звенеть этим очень громко.

Я это надену на руку вместо часов.

Я этим посыплю свое горячее.

Я это буду использовать вместо сигарет.

Я этим побью соседа, ему понравится.

Я это положу в карман и буду беречь.

Я этим нарисую елку.

Я из этого сделаю бутерброд.

Я из этого сделаю снежинку.

Игры за столом на новогоднем празднике помогают развлечь гостей, поднять общее настроение, преодолеть дискомфорт, который многие испытывают в начале вечеринки, активизировать на танцы или стать хорошей подводкой к вручению подарков.

По материалам serpantinidey.ru.