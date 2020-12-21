Новогодние игрушки с душой

Участники отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» посетили выставку частной коллекции «Советские елочные украшения и новогодние открытки», которая экспонируется в выставочном зале УК «Бобруйский художественный музей».

Представлена экспозиция коллекционером-любителем Галиной Жук. Женщина коллекционирует елочные игрушки с 2005 года. За каждой из них своя история. Коллекция насчитывает около 900 елочных украшений и более 200 открыток. Среди экспонатов есть такие, которые являются свидетелями жизни ни одного поколения.

Познавательную экскурсию для гостей по новогодней выставке провела научный сотрудник Бобруйского художественного музея Алла Мальцева. Люди с инвалидностью внимательно слушали историю возникновения новогодних игрушек и открыток, с интересом рассматривали каждую.

Историческая справка

Это мифология, в которой сплелись быль и небыль, религия и политика, традиция и мода, жизнь и смерть.

В России первые елки в качестве украшений появились в 19 веке на крышах и заборах питейных заведений. Украшать их стали с 1860 года, повторяя европейскую моду. Большинство игрушек в Россию пришло из Германии. Уже тогда елочные игрушки четко делились на украшения для состоятельных людей и для тех, кто победнее. Купить игрушку из стекла для жителей России конца 19 века – было то же самое, что современному человеку купить машину. Шары тогда были тяжелыми, так как тонкое стекло научились делать только к началу 20 века. В России первые стеклянные игрушки начали изготавливать в период Первой мировой войны в Клине. Там мастера–артельщики выдували стеклянные изделия для аптек и прочих нужд. Но в военные годы пленные немцы научили их выдувать шары и бусы. Клинская фабрика «Елочка», кстати, по сей день остается единственной в России фабрикой, которая делает бусы для елок.

Помимо стекла в дальнейшем игрушки стали делать из картона, фарфора, ваты, папье-маше. Хрупкие елочные украшения не менее точно, чем архивные документы, могут рассказать об истории прошлого века. Так, во время Первой мировой войны антирелигиозная пропаганда призывала отказываться украшать рождественские елки. В 1916 году Священный Синод призвал соблюдать этот обычай. Через десять лет после призыва Синода традиция украшать «рождественское древо», как и сам праздник, снова впали в немилость у большевиков. С 1926 года ЦК ВКП (б) официально признал этот обычай антисоветским. Лишь в 1935 году с подачи секретаря ЦК компартии Украины Павла Постышева И.В.Сталин согласился вернуть народу любимый праздник.

Когда Новый год сделали советским праздником – соответственно, изменились и новогодние игрушки. Фигурки детей, клоунов, балерин, птиц, животных, конечно, остались. А вместо ангелов появились буденовцы, пионеры, женщины в красных косынках. Эра воздухоплавания отразилась на елках игрушками – дирижаблями с надписью «СССР», самолетиками, парашютами. В конце 30-х на елках появились герои детской литературы. Во время Отечественной войны на фронтах елки украшали фигурками, которые мастерили из погон, бинтов. «Военные» елки украшались «солдатами», «пистолетами», «танками».

В начале 1950 –х, когда в стране были перебои с продуктами, изготавливалось много игрушек в виде фруктов, ягод и овощей. Благодаря интересу генсека Никиты Хрущева к аграрным вопросам в 60 –х миллионы людей могли созерцать на своих новогодних елках стеклянные початки кукурузы, снопы пшеницы и другие продукты растениеводства. А еще в новогодних украшениях нашло отражение освоение человечеством космоса. Также появились первые электрические елочные гирлянды. Стали активно использовать новый материал для изготовления украшений – поролон и пластмассу.

В наше время разнообразие материалов и тем для изготовления новогодних игрушек и открыток достаточно велико.

В отделении центра участники кружка художественного творчества «Фантазия» под руководством Минаевой Елены Вениаминовны к новогодним праздникам делают наборы новогодних игрушек «Новогодняя пряничная фантазия» и шьют симпатичных мягких бычков.

Учреждение "Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска" выражает благодарность организаторам выставки, а также коллективу Бобруйского художественного музея за подаренные впечатления и эмоции, которые получили молодые люди с инвалидностью. Спасибо за проявленное внимание, чуткость, доброту и сотрудничество в эстетическом воспитании молодых людей с инвалидностью.