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Новый год 2021Фоторепортажи

Новогодние гуляния и концерт на свежем воздухе. Праздничная атмосфера на площади Ленина!

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Новогодние гуляния и концерт на свежем воздухе. Праздничная атмосфера на площади Ленина!

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