Новогодние фуд-корты: что вкусного предложат бобруйчанам

Чай, кофе, блины, шашлыки и глинтвейн… – бобруйская торговля будет притягивать в праздничные дни широким ассортиментом и вкусными предложениями. Площадь Ленина и Дворец искусств порадовали в этом году не только площадками для катания на коньках: голодным уйти не получится. Детям предлагают много сладостей, взрослым – согревающие напитки, сытные и вкусные блюда. К слову, сувениры, подарочные наборы, елочные игрушки тоже можно будет приобрести на этих площадках.

Режим работы торговли на площади Ленина (площадка у елки): с 16.00 до 21.00 (16-30 декабря, 3-6 и 9-14 января); с 9.00 до 12.00 (26-30 декабря, 3-6 января); с 11.00 до 23.00 (31 декабря); с 00.00 до 21.00 (1 января); с 13.00 до 21.00 (2 января); с 13 до 21.00 (7,8 января).

Режим работы торговли возле Дворца искусств: с 16.00 до 21.00 (с 16 декабря по 8 января); с 01.00 до 03.00 (1 января); с 13.00 3 января.