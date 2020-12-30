Новогодние чудеса продолжаются

Стало уже хорошей традицией встречаться с ребятами учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Бобруйска» в преддверии зимних праздников. Этот год не стал исключением. Побывав в стенах учреждения, новогодние персонажи во главе с председателем городского Совета пионерской организации Светланой Павлениной создали праздничную атмосферу для ребят и педагогического коллектива. В рамках благотворительной акции «Новый год-детям!» и «Чудеса на Рождество» памятные сувениры, сладости, канцелярские товары и игрушки были вручены всем ребятам.