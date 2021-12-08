Новогоднее чудо своими руками. Бобруйчанка поделилась своей историей

Новый год - два простых слова, в которых уместилась сказка, счастье, волшебство и надежда. Каждую зиму, все, от мала до велика готовятся к сказочному периоду. Время подарков, новогодних фильмов и детских улыбок не обходится без украшения новогодней красавицы и дома. Удивительную атмосферу и домашний уют создают огни, нарядная ёлка и ароматы мандаринов. Пурга и вьюга за окном - не помеха самому яркому празднику года, они лишь добавляют моменту сказочности.

О том, как готовится к Новому году создавая волшебство своими руками, корреспонденту «БЖ», рассказала ремесленник Наталья Ратушная.

- Когда год подходит к концу и мы подводим итоги, хочется верить, что грядущее станет еще радостнее и счастливее. Настроиться на праздничный лад мне помогает волшебство, которое я создаю своими руками. А когда вижу восторженные взгляды понимаю: моё дело важно не только для меня, ведь я дарю людям сказку, – говорит Наталья.

Почему решили стать ремесленником?

- Каждый человек хочет оставить свой след на земле, каждый как-то самовыражается, и, конечно у всех есть талант, только его нужно в себе открыть. В моей семье все талантливые и творческие люди. Поэтому с раннего возраста я играла на фортепиано, рисовала, шила и готовила вместе с бабушкой. Именно тогда и появилась любовь к созданию прекрасного. В более осознанном возрасте я пришла к рукоделию, в начале радовала родных своими идеями и поделками, а после решилась показать свое творчество миру.

Что необходимо сделать тем, кто, как и Вы, решил стать ремесленником?

- Я начала с самого простого: пришла в налоговую узнать, как правильно оформить документы и что необходимо делать. Заполнила анкеты, меня внесли в базу ремесленников и дали номер счета, на который я плачу налог. Все просто. О своем выборе ни разу не пожалела. Безусловно, я рада, что могу заниматься тем, что мне нравится.

Почему выбор пал на елочные украшения?

-Новый год у меня и, как мне кажется у многих ассоциируется со сказкой, волшебством. Конечно, эта атмосфера праздника зависит от убранства нашего дома. Именно такие, казалось бы, мелочи создают уют и тепло, настраивают нас на волну праздника и дарят то самое ощущение детской радости. Каждый год мы в кругу семьи встречаем новый год. Украшаем дом, елку и создаем свою собственную сказку. Так однажды в поисках красивых и оригинальных украшений для своего праздника я столкнулась с проблемой: выбор, конечно, есть, многообразие форм и цвета, но то, что нам предлагает масс-маркет более чем грустно. Многие игрушки выглядят просто дешево, а качество оставляет желать лучшего. Тогда мне в голову пришла идея создать новогоднюю сказку своими руками. Меня поддержали родные. Они стали моими самыми главными ценителями и критиками. После я стала получать приятные отзывы от моих знакомых. Я активно веду свой блог в «Инстаграм», – поясняет Наталья, - и после публикации нескольких работ мне поступил вопрос о создании коллекции игрушек на заказ. Я не раздумывая взялась за работу и после получения восторженного отзыва, с благодарностью и теплыми словами поняла: это моё. Изделия рождаются в руках сами, я не всегда знаю, что именно сейчас получится, все делает вдохновение. Только сейчас я поняла, что осуществила мечту многих – превратила хобби в настоящий маленький бизнес – улыбается Наталья, -от продажи таких игрушек заработок не большой, зато дело любимое. А что еще нужно?

Могут ли люди из других городов и стран приобрести Ваши изделия?

- Конечно. XXI век на дворе, и доставка изделий уже не кажется трудоемким и сложным процессом. С помощью почты можно отправить подарок в любую точку мира, поэтому сложностей не возникает. Каждому изделию я, своими руками, создаю надежный бокс, в котором при любой транспортировке не повредится изделие. После следует упаковка и, конечно, пометка «Осторожно! Хрупкое». Я позаботилась, чтобы все мои творения были надежно упакованы, поэтому за сохранность при доставке своих изделий я не переживаю.

Какие планы на будущее?

-Праздники сменяют друг друга. Я не стану останавливаться на новогодних украшениях. Совсем скоро на смену новогодней радости придет день смелых и отважных людей, которые ценой своей жизни защищают свою Родину. Для них у меня уже созданы эксклюзивные и памятные подарки, но сейчас, ещё рано раскрывать «все карты», - улыбается Наталья. - Я знаю, что своим творчеством смогу украсить каждый праздник и подарить радость всем.

Виктория ДЕЙКО