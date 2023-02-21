Новое землетрясение зафиксировано в Турции и Сирии

В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение зафиксировано в понедельник на территории Антакьи. Очаг, по информации центра, находился на глубине 2 км. Однако, по информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, очаг залегал на глубине 16 км.

Также со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям сообщается, что магнитуда землетрясения составила 6,4. В то же время телеканал Habertürk сообщил о разрушенных в результате стихии зданиях.

Подземные толчки, как сообщается, также наблюдались в некоторых регионах Сирии.

Как отметили в Управлении по чрезвычайным ситуациям, за последние 20 минут на юго-востоке республики произошли землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.

БЕЛТА