Новое решение для внесения твердых органических удобрений разработали на «Бобруйскагромаше»

«Бобруйскагромаш» расширил модельный ряд машин для внесения твердых органических удобрений новинкой — МТТ-11.

Она предназначена для погрузки транспортирования, частичного разрыхления, измельчения и равномерного распределения по поверхности поля органических удобрений в виде подстилочного навоза и приготовленных на его основе компостов.

Как отметили на предприятии, в новой машине повышена надежность ходовой системы, увеличен объем кузова за счет надставных бортов, что позволило повысить грузоподъемность до 11 тонн. А самая главная деталь — разбрасывающее устройство с двумя вертикально установленными шнеками.

Использование МТТ-11 позволит улучшить структуру и физические свойства почвы, и значит получить более высокий урожай.