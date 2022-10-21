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Технологии

Новое решение для внесения твердых органических удобрений разработали на «Бобруйскагромаше»

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Новое решение для внесения твердых органических удобрений разработали на «Бобруйскагромаше»

«Бобруйскагромаш» расширил модельный ряд машин для внесения твердых органических удобрений новинкой — МТТ-11.

Она  предназначена для погрузки транспортирования, частичного разрыхления, измельчения и равномерного распределения по поверхности поля органических удобрений в виде подстилочного навоза и приготовленных на его основе компостов.

Как отметили на предприятии, в новой машине повышена надежность ходовой системы, увеличен объем кузова за счет надставных бортов, что позволило повысить грузоподъемность до 11 тонн. А самая главная деталь — разбрасывающее устройство с двумя вертикально установленными шнеками.

Использование МТТ-11 позволит улучшить структуру и физические свойства почвы, и значит получить более высокий урожай.

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