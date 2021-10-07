Новое мышление – новые подходы. Учреждения образования Бобруйска активно участвуют в формировании стратегии устойчивого развития региона до 2035 года

– Мы исходим из того, что нужно правильно формировать мышление детей со школьного возраста, именно в ключе образования в интересах устойчивого развития. Мы должны сформировать такое поколение, которое активно будет применять свои знания и способности в реальных ситуациях. Чтобы ребята понимали, что уже в этом возрасте они могут изменить жизнь и то, что находится вокруг них. Дети, учителя, родители – мы все собственными усилиями можем создать такую среду, где будет комфортно, где будет взаимопонимание, где будет формироваться толерантное отношение к разным группам людей. Образование для устойчивого развития предполагает вовлечение самих людей в улучшение той среды, где они живут, в решение местных проблем. Все проекты, которые последние три года реализуем в нашей гимназии, направлены именно на это.

Приведу конкретные примеры. Дети понимают, что они могут улучшить и облегчить труд наших работников. Смарт-звонок, который сделали учащиеся, стал повседневным помощником в гимназии. Ребята много работали над открытыми картами Бобруйска, понимая, что могут внести свою лепту: усовершенствовали карту, нанесли новые объекты, удалили старые, откорректировали – и это уже действует на пользу обществу. Учащиеся и учителя сейчас занимаются созданием виртуального гида по Бобруйску – это тоже решение местных проблем и формирование у детей ответственности за все, что они делают. Ребята не только что-то изучают, пишут, осваивают, но и сразу внедряют в практику. Мы закладываем «предпринимательские нотки»: если дети создают какой-то проект, то должны научиться его защитить и продвигать.

Не надо забегать далеко и делать какие-то глобальные вещи, важнее научить ребят с самого детства продвигаться маленькими шажками к большой цели. Если говорить, к примеру, об экологии: для начала просто можно научить детей раздельному сбору мусора. То есть тому, что они могут реально сделать здесь и сейчас, чтобы улучшить ситуацию в целом. В гимназии №3 отказались от использования пластиковых стаканчиков, потому что они загрязняют окружающую среду. Мы придерживаемся позиции, что это не должно быть просто акцией, а должно стать нормой жизни. И стараемся эти нормы формировать и воспитывать у детей уже с начальной школы.

Конечно, новое мышление требует и новых подходов в системе образования. Поэтому позиция учителя сегодня постепенно начинает меняться. Педагог перестает быть только носителем знаний и транслировать их на уроке. Современный учитель координирует деятельность учащихся, обучение идет через проектную деятельность, формирование у детей понятия командного взаимодействия и работы на результат.