Новое месторождение нефти открыто в Хойникском районе, на глубине более 4,2 тыс. м получен приток нефти дебитом 20 т в сутки. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Белоруснефти" по геологии Петр Повжик.

Открытием 2021 года стало новое месторождение на нефтяной карте страны. Скважина №1 Восточно-Избыньская находится в Хойникском районе. Это Центральная структурная зона Припятского прогиба.

"После завершения строительства и освоения скважины, уточнения геологического строения Восточно-Избыньского месторождения будет выполнен подсчет запасов углеводородов с последующей постановкой их на государственный баланс. Для изучения ресурсного потенциала Центральной структурной зоны Припятского прогиба в 2021-2022 годах специалисты "Белоруснефти" планируют пробурить здесь 13 поисково-разведочных скважин", - рассказал Петр Повжик. По предварительным оценкам, суточный дебит нефти достигнет не менее 50 т. Это легкая нефть, добываемая стандартными способами.

С 1966 по 2021 год в Беларуси добыто свыше 138 млн т нефти, пробурено более 7 млн м горных пород.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.