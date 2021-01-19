Новое место проведения ЧМ по хоккею 2021 года будет определено позднее – IIHF

Новое место проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года будет определено позднее, в Беларуси турнир не состоится. Такое решение принял сегодня совет Международной федерации хоккея (IIHF).

"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, Совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска неизбежно", - говорится в пресс-релизе.

Совет IIHF рассмотрит статус Латвии как соорганизатора ЧМ, а также оценит возможность перехода к формату единого места проведения.

Первоначально 84-й по счету планетарный хоккейный форум должен был пройти с 21 мая по 6 июня на ледовых аренах Минска и Риги. Решение об этом было принято в мае 2017 года на конгрессе IIHF во время чемпионата мира в Кельне.