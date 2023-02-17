Новое издание сборника «Холокост в Беларуси» презентовали в Национальной библиотеке Беларуси

Трагедия и память. Новое издание сборника «Холокост в Беларуси» презентовали в национальной библиотеке.

В книгу включено полтысячи документов о преступлениях против еврейского населения, страшных фактах насилия. Издание содержит три приложения с уникальными сведениями о местах массового сожжения, уничтожения и депортации ни в чем не повинных людей.

Олег Воинов, директор департамента по архивам и делопроизводству: «Когда погружаешься в эту историю, погружаешься в эту трагедию, порой, пропускаешь трагедию каждого человека через себя. Потому что, когда начинаешь изучать более фундаментально, как это все прошло, честно скажу, мурашки бегут по коже и это тяжело».

Цви Миркин, Временный поверенный в делах государства Израиль в Беларуси: «Если в Израиле, на Западе, исследования холокоста начались почти сразу, в течение советского периода эта тема для исследования была фактически завершена, документы были закрыты. И то, что сейчас документы вводятся в научный оборот это безусловно важно».

Кропотливая работа с архивами продолжается. Над книгой работали и будут дополнять издание не только белорусские историки и архивисты, она издается при участии посольства Израиля в Беларуси.

ОНТ