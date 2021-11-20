Новобранцы 147 зенитного ракетного полка принесли клятву на верность Родине
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
/Будет дополнено/.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.
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