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Новобранцы 147 зенитного ракетного полка принесли клятву на верность Родине

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Новобранцы 147 зенитного ракетного полка принесли клятву на верность Родине

/Будет дополнено/.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.

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