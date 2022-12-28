Новая версия автоматизированной системы контрольной деятельности заработает в Беларуси с 1 января

Новая версия интегрированной автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности (ИАС КНД) заработает в Беларуси с 1 января. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №908 от 23 декабря 2022 года, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Документом определены цели создания и функции новой версии системы. Так, она обеспечит автоматизацию процессов формирования и исполнения планов проверок в областях и Минске, назначения и учета результатов проверок, мониторингов, мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, формирования, регистрации и централизованного учета предписаний на проведение проверок.

Также предусмотрено взаимодействие контролирующих (надзорных) органов на основе использования современных информационных технологий, повышение эффективности организации и координации их деятельности, учета и анализа результатов проверок и других мероприятий, контроля реализации решений, принятых по результатам их проведения. Также новая версия системы обеспечит создание единой республиканской базы данных о проводимых (проведенных) контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах.

Контролирующие (надзорные) органы должны перейти на использование новой версии ИАС КНД с 1 января 2023 года. Основные положения постановления №908 вступают в силу с этой же даты.