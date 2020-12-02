Новая школа в 7-м микрорайоне: как продвигается строительство?

А на каком этапе находится сегодня возведение школы, узнали у старшего производителя работ генподрядной организации – ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения» Игоря Коверзникова.

– Паспорт объект полностью готов, также уже выкопан котлован. В первом и третьем блоках закончили забивать сваи, во втором блоке этот процесс завершим к концу текущей недели. Приступили к разбивке бассейна, начинаем копать под него котлован. Ведутся работы по установке фундамента для железобетонного каркаса. С сегодняшнего дня приступили к армированию монолитных участков. Работа спорится и все идет по плану. Генподрядчик и субподрядчики работают в две смены, чтобы максимально ускорить сдачу объекта в эксплуатацию. В итоге это будет суперсовременная школа с бассейном, полностью идентичная по проекту и объемам школе№34 на Западном.

А это значит, что в четырехэтажном здании школы расположатся два спортивных зала, тренажерный, хореографический и гимнастический залы, баскетбольные и волейбольные площадки, словом – все, что поможет в полной мере раскрыть спортивный потенциал не одного подрастающего поколения бобруйчан. К слову, приобщиться к здоровому образу жизни смогут и все любители активного отдыха этой микрозоны – ведь у них тоже появится возможность посещать школьный бассейн, в свободное от учебных занятий время, разумеется. Стоит приплюсовать ко всем достоинствам школы и поражающую воображение «электронную» начинку, условия безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями, современные системы кондиционирования и видеонаблюдения – все необходимое для разностороннего развития личности и раскрытия потенциала ребенка.

Пожелаем строителям успешной работы, а мы будем следить за развитием событий.