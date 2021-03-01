Новая редакция УК Беларуси передана на рассмотрение в Администрацию Президента

Новая редакция Уголовного Кодекса Беларуси передана на рассмотрение в Администрацию Президента. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Наталья Филиппова.

"Уголовный Кодекс (новая редакция - прим.) передан в Администрацию Президента. Первая ближайшая сессия парламента будет в апреле, в данном случае, если пройдет два чтения, то, возможно, и в двух чтениях документ будет принят", - отметила замминистра.

Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в свою очередь сообщила, часть работы над документом Администрация взяла на себя, "чтобы к сессии Кодекс представить на рассмотрение, и чтобы не было лишней задержки".

Заместитель министра юстиции Наталья Филиппова также рассказала, что в настоящее время на высокой стадии готовности находится Закон о защите персональных данных. "Два года мы работали над этим законом. Он уже подготовлен ко второму чтению и находится в Палате представителей", - сообщила заместитель главы ведомства.