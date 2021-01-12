Новая модель машины для внесения твердых органических удобрений разработана на «Бобруйскагромаше»

«Бобруйскагромаш» расширил модельный ряд машин для внесения удобрений - МТТ-9-1.

Сохранив все лучшие технические решения своего предшественника МТТ-9, новая машина МТТ-9-1 с лёгкостью обеспечивает оптимальное качество внесения твердых органических удобрений и максимально комфортные условия труда для механизаторов.

Машина усовершенствована вертикальным разбрасывающим устройством «Berma» (Италия), за счёт чего ширина внесения удобрений увеличена с 6 до 12 м.

Разбрасывающее устройство оснащено комбинированными лопатками, обеспечивающими измельчение и равномерное распределение удобрений на поверхности поля.

Реверсивный гидропривод донного конвейера позволяет в случае заклинивания разбрасывающих барабанов посторонними предметами включить обратный ход.

Регулятором потока легко устанавливаются дозы внесения твёрдых органических удобрений.

Наличие заднего гидроборта обеспечивает закрытие кузова при транспортировке и позволяет производить осмотр разбрасывающих устройств и их очистку.

Грузоподъемность МТТ-9-1 - 9,5 т, производительность - 75 т/ч, агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4...2,0; тип тягово-сцепного устройства трактора - ТСУ-2.

Передовая компоновка, надёжность и легкость эксплуатации делают машину для внесения твердых органических удобрений МТТ-9-1 «Бобруйскагромаш» одной из лучших среди доступных на рынке.