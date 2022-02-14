Нотариусы Могилевского нотариального округа проведут прямые телефонные линии ко Дню памяти воинов-интернационалистов

15 февраля 2021 года с 10.00 до 12.00 нотариусы Могилевского нотариального округа проведут прямые телефонные линии по консультированию воинов-интернационалистов, членов семей погибших воинов-интернационалистов по вопросам входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным нотариальным действиям.

Контактные данные нотариальных контор и нотариальных бюро Могилевского нотариального округа можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».

по материалам Mogilevnews