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Нотариусы Беларуси 16 сентября проконсультируют бесплатно

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Нотариусы Беларуси 16 сентября проконсультируют бесплатно

Нотариусы Беларуси 16 сентября будут консультировать бесплатно. В республиканской благотворительной акции, приуроченной ко Дню народного единства, примут участие все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны, сообщили в Белорусской нотариальной палате.

Обратившиеся граждане и представители юридических лиц смогут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечения письменных доказательств.

Проведение подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Цель таких мероприятий - правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе "Найти нотариуса".

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