Носите фликер правильно!

Бобруйчанка Елена Злобина спрашивает: «В темное время суток я всегда ношу с собой фликер. Обычно он прикреплен у меня сбоку сумки. Однако я слышала, что это неправильно. А как его нужно использовать, чтобы не попасть впросак?»

Отвечает Александра Манько, официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома:

– Пешеходу важно не только иметь светоотражатели, но и правильно их разместить. Фликер должен находиться спереди. Если это нарукавная повязка, надевайте ее на правую руку. Наилучшим вариантом является наличие повязок на обоих рукавах. Обозначенный таким образом пешеход дает возможность водителю своевременно его заметить и избежать наезда. Позаботиться о своей безопасности необходимо и велосипедистам. Передвигаться они должны по велосипедной или пешеходной дорожке, тротуару либо обочине в попутном направлении движения транспорта. Для безопасного участия в движении велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал; быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди — световозвращателем белого цвета, сзади – красного цвета, а с каждой боковой стороны – световозвращателями оранжевого цвета.

При движении по дороге в темное время суток и при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди – фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. Велосипедисту обязательно необходимо использовать жилеты со световозвращающими вставками! Гужевое транспортное средство должно быть оборудовано спереди световозвращателями белого цвета, сзади – красного. За нарушение правил дорожного движения пешеходом предусмотрена административная ответственность согласно статье 18.20 КоАП РБ.