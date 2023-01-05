Норвегия отправила Украине 10 тыс. артиллерийских снарядов
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Норвегия отправила Украине 10 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщает Министерство обороны Норвегии.
Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам заявил, что Осло продолжит поддерживать Киев и будет и дальше отправлять необходимое вооружение украинской армии.
"Украина нуждается в срочной поддержке, и поэтому мы продолжаем изучать, что еще может быть пожертвовано из запасов вооруженных сил страны. Также мы изучаем, что можно приобрести непосредственно от производителя, чтобы помочь еще больше", - сказал Грам.
Норвегия также планирует передать Киеву около 160 ракет Hellfire, а также пусковые установки, блоки наведения и приборы ночного видения.
По материалам belta.by.
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