Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Норвегия отправила Украине 10 тыс. артиллерийских снарядов

8 0

Норвегия отправила Украине 10 тыс. артиллерийских снарядов

Норвегия отправила Украине 10 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщает Министерство обороны Норвегии.

Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам заявил, что Осло продолжит поддерживать Киев и будет и дальше отправлять необходимое вооружение украинской армии.

"Украина нуждается в срочной поддержке, и поэтому мы продолжаем изучать, что еще может быть пожертвовано из запасов вооруженных сил страны. Также мы изучаем, что можно приобрести непосредственно от производителя, чтобы помочь еще больше", - сказал Грам.

Норвегия также планирует передать Киеву около 160 ракет Hellfire, а также пусковые установки, блоки наведения и приборы ночного видения.

По материалам belta.by.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿