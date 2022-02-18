Норвегия лидирует в медальном зачете на Олимпийских играх
ОНТ 45 0
У этой сборной в копилке 14 золотых наград. Всего же норвежцы 29 раз поднимались на пьедестал почета. У Германии – 10 медалей высшего достоинства. Замыкает тройку лидеров США (с начала Олимпиады спортсмены этой страны выиграли 8 золотых наград). Беларусь на 22-м месте с двумя серебряными медалями (в биатлоне и фристайле).
также
-
Норвегия лидирует в медальном зачете на Олимпийских играх
-
Всебелорусская студенческая лыжня пройдет в Минске 20 февраля
-
Команда Могилевского областного управления охраны заняла почетное 2 место в соревнованиях Департамента охраны по плаванию
-
В Минске прошел Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси
-
Серебряную медаль ОИ Анна Гуськова посвятила отцу