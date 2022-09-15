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Экономика

Нормы расходов на ЖКУ на 2023 год утверждены в Беларуси

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Нормы расходов на ЖКУ на 2023 год утверждены в Беларуси

В стране утверждены нормы и нормативы расходов на жилищно-коммунальные услуги на 2023 год. Это предусмотрено постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 31 августа 2022 года № 9, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документом определяется, что нормы накладных расходов определены для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, кроме организаций системы Минэнерго.

Так, на собственное холодное водоснабжение эта норма определена в размере не более BYN 0,2070 на 1 куб. м реализованной воды. За собственное водоотведение (канализацию) – не более BYN 0,1582 на 1 куб. м отведенных стоков в канализацию. За собственное теплоснабжение и горячее водоснабжение в следующем году норма расходов составит не более BYN 12,1811 на 1 Гкал реализованной тепловой энергии.

Постановлением также утверждены нормативы расходов за техническое обслуживание жилого дома, обращение с твердыми коммунальными отходами и техобслуживание лифтов.

Кроме того, определено, что нормативы технологических потерь тепловой энергии должны составлять не более 9,4%. А нормы потерь и неучтенных расходов воды будут не более 12%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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