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Экономика

Нормативы расходов на обучение в школах и детсадах увеличатся в 2023 году

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Нормативы расходов на обучение в школах и детсадах увеличатся в 2023 году

Нормативы расходов на обучение в школах и детсадах увеличатся в 2023 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 декабря 2022 года №861, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося на 2023 год в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах и поселках городского типа, составит Br2645,16 в год (ранее - Br2257,07), в сельских населенных пунктах - Br6058,42 в год (ранее - Br5154,79).

Помимо этого, вырастет норма финансирования для детсадов с Br2723,84 в год на ребенка до Br3277,61, в сельских детских садах - до Br4368,29.

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