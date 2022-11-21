Ночью 22 ноября ожидается сильный снег

Ночью 22 ноября на большей части территории Гомельской и Могилевской областей ожидается сильный снег, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Объявлен оранжевый уровень опасности. Также на сайте Белгидромета сообщается, что по предварительным прогнозам, во вторник 22 ноября очередной южный циклон и его атмосферные фронты пополнят копилку осадков в нашей стране. Во многих районах республики пройдут осадки в основном в виде снега и мокрого снега, по востоку республики – с дождем. Поэтому сохранится угроза гололедных явлений.

Подготовил Виктор ЧАБАН, фото автора.