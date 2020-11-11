Ночные заморозки и без существенных осадков ожидается в Беларуси 12 ноября
belta.by 37 0
Ночные заморозки и без существенных осадков ожидается в Беларуси 12 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет преобладать облачная погода, будет без существенных осадков. Местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - 1-7 градусов тепла.
также
-
Ночные заморозки и без существенных осадков ожидается в Беларуси 12 ноября
-
Благодарственные письма от министра обороны получат 60 матерей военнослужащих
-
Ученые заявили о создании вакцины от COVID-19 с эффективностью 90%
-
Белорусские самбисты выиграли 13 наград на ЧМ-2020 в Сербии (обновлено)
-
Xiaomi разработала телескопическую камеру для смартфонов