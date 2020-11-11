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Ночные заморозки и без существенных осадков ожидается в Беларуси 12 ноября

belta.by 37 0

Ночные заморозки и без существенных осадков ожидается в Беларуси 12 ноября

Ночные заморозки и без существенных осадков ожидается в Беларуси 12 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода, будет без существенных осадков. Местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - 1-7 градусов тепла.

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