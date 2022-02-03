Ночные морозы ожидаются в Беларуси 4 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами прогнозируется небольшой снег, днем в западных районах временами также возможны осадки, в основном в виде снега и мокрого снега. Местами ожидаются слабые туман и гололед, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит минус 9-15 градусов, при прояснениях 16-19 мороза. Днем ожидается минус 4-10. В юго-западных районах Беларуси ночью температура воздуха будет 3-8 градусов мороза, в дневные часы она будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.