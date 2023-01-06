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Погода

Ночные морозы до -25°С ожидаются в Беларуси 7 января

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Ночные морозы до -25°С ожидаются в Беларуси 7 января

Ночные морозы до минус 25 градусов и гололедица ожидаются в Беларуси 7 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачная с прояснениями погода и преимущественно без осадков. Лишь по Брестской и Гродненской областям временами пройдет снег, ночью умеренный, днем небольшой. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3-8 градусов по юго-западу до минус 22 градусов по северо-востоку, а по северо-восточной половине местами воздух охладится до минус 23-25 градусов. Днем ожидается минус 8-14 градусов, по северо-востоку - до минус 16 градусов, в юго-западных районах будет минус 1-7 градусов.

По материалам belta.by.

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