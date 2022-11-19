Ночные морозы до -17°С и гололедица ожидаются в Беларуси 20 ноября

До 17 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 20 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью минус 6-12 градусов, при прояснениях будет до 17 градусов мороза. Днем также морозно - 2-8 градусов ниже нуля.