Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Ночные морозы до -17°С и гололедица ожидаются в Беларуси 20 ноября

1 0

Ночные морозы до -17°С и гололедица ожидаются в Беларуси 20 ноября

До 17 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 20 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью минус 6-12 градусов, при прояснениях будет до 17 градусов мороза. Днем также морозно - 2-8 градусов ниже нуля.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿