Ночной пожар в Бобруйске: на Гоголя горела баня

28 ноября в 1.51 ночи от местной жительницы поступило сообщение о пожаре частной бани по улице Гоголя в Бобруйске.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение частной бани. Хозяин находился на улице, с его слов в бане никого нет.

Работники МЧС ликвидировали горение. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и имущество в бане. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

МЧС информирует: если вы стали очевидцем пожара, незамедлительно звоните по 101 или 112, назовите адрес и объясните, что происходит.