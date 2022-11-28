Ночной пожар в Бобруйске: на Гоголя горела баня
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28 ноября в 1.51 ночи от местной жительницы поступило сообщение о пожаре частной бани по улице Гоголя в Бобруйске.
По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение частной бани. Хозяин находился на улице, с его слов в бане никого нет.
Работники МЧС ликвидировали горение. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и имущество в бане. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.
МЧС информирует: если вы стали очевидцем пожара, незамедлительно звоните по 101 или 112, назовите адрес и объясните, что происходит.
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