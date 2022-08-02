Ночью около Белшины горел вагончик

1 августа в 22.03 поступило сообщение спасателям о том, что что-то горит в лесу в районе 1-ой проходной ОАО «Белшина».

По прибытии первых подразделений МЧС наблюдалось открытое горение бытового вагончика. Пламя вскоре ликвидировали. В результате пожара уничтожен вагончик. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС напоминает: в случае пожара незамедлительно звоните в МЧС по 112.