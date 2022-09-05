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Погода

Ночью 6 cентября местами по стране температура упадет до -3 °С

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Ночью 6 cентября местами по стране температура упадет до -3 °С

Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+7 °С, местами до -3 °С, а днем синоптики обещают 12–18 градусов со знаком плюс.

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