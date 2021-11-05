Ночь Гая Фокса в Англии

Ночь Гая Фокса (англ. Guy Fawkes' Night), также известная как Ночь костров (англ. Bonfire Night) — это один из самых шумных праздников в Англии. Его отмечают каждый год 5 ноября.

Но в 2021 году в связи с пандемией коронавируса праздничные мероприятия могут быть отменены.

Праздник посвящен одному историческому событию, произошедшему 5 ноября 1605 года, когда злоумышленниками был спланирован заговор против короля Якова I и членов Парламента.

Католики возлагали большие надежды на короля, полагая, что он отменит штрафы и ограничения, наложенные на католиков при королеве Елизавете I, но их надежды не оправдались. Тогда группа заговорщиков решилась на экстренный шаг, который вошел в историю как «Пороховой Заговор». Роберт Кейтсби предложил взорвать здание Парламента во время ежегодной церемонии открытия заседания Палаты Лордов.

Целью предполагаемого взрыва было убийство короля, смена власти в стране и воцарение на престоле короля-католика. Для осуществления подрыва ими было приобретено 36 бочек с порохом и складировано в подвале под Палатой Лордов.

Но заговор был неожиданно сорван. Накануне запланированного взрыва один из участников послал своему другу лорду Монтиглу письмо, в котором он просил его не посещать Парламент 5 ноября. Несколькими часами позже письмо оказалось в руках самого короля. Яков I приказал обыскать подвалы Парламента, где были обнаружены 36 бочек с порохом и Гай Фокс, намеревавшийся с минуты на минуту поджечь фитиль, ведущий к наполненному порохом подвалу под Палатой Лордов.

После нечеловеческих пыток и издевательств Гай Фокс выдал все имена злоумышленников. Все заговорщики были публично казнены, а Гай Фокс четвертован. Лондонцы в благодарность за избавление короля от смерти стали жечь на улицах костры. Со временем эта традиция переросла в более грандиозное событие, и на кострах стали сжигать чучела Гая Фокса, символы «Порохового Заговора», к тому же она была дополнена фейерверками и взрывающимися петардами и дошла до нашего времени.

Согласно некоторым источникам, этот заговор не мог осуществиться, потому что приобретенный порох был сырой и старый, и поджечь его не представлялось возможным. А некоторые историки даже полагают, что «Пороховой Заговор» был придуман самим королем Яковом I в целях укрепления своей власти, потому что незаметно протащить в здание Парламента 36 бочек с порохом было невозможно. Возможно, это было сделано ради того, чтобы Парламент ввел дополнительные ограничения в правах для католиков.

В Англии на «Bonfire Night» (Ночь Костров) принято приглашать гостей на праздничный ужин, где гвоздем программы является сжигание чучела Гая Фокса и запуск фейерверков. Все гости выходят на участок, запускают петарды, поджигают чучело, жгут костер и мило общаются друг с другом.

Традиционно на 5 ноября готовят картофельное пюре с толстыми английскими сосисками, обжаренными на гриле, а в углях запекают картофель и едят его с щепоткой соли.

Существует и другое кушанье — куриные ножки барбекю вприкуску с капустно-морковным салатом «coleslaw», заправленным майонезом, а на десерт яблоки-тоффи с сиропом, из которого делают ириски. Дети разукрашивают лицо углем «для камуфляжа» и счастливо бегают вокруг костра, не подозревая о настоящем предназначении этого праздника.